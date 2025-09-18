WWE 2K25 vede il ritorno di Goldberg, Nikki Bella e le superstar dell'Attitude Era

Goldberg, Nikki Bella e le superstar della Attitude Era tornano in WWE 2K25 con il lancio del quarto DLC dell'Attitude Era Superstars Pack e dell'espansione Hall of Legends: due pacchetti che arricchiscono l'esperienza di gioco con nuove Superstar, arene, missioni e contenuti per la modalità MyFACTION.

Disponibile in esclusiva su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, l'espansione Hall of Legends introduce due membri della WWE Hall of Fame: Goldberg, simbolo di potenza e imbattibilità, e Nikki Bella, tra le Superstar femminili più amate e vincenti degli ultimi anni. Entrambi i lottatori sono disponibili non solo in The Island, ma anche in diverse altre modalità di WWE 2K25.

L'espansione, acquistabile in-game al costo di 50.000 VC, introduce una nuova arena dedicata, la Hall of Legends Arena, oltre a una storyline inedita con missioni aggiuntive e nuovi elementi di creazione sbloccabili. Un pacchetto che punta a celebrare la storia e la grandezza della WWE, permettendo agli utenti di rivivere le gesta di campioni entrati nella leggenda.

Come detto, l'Attitude Era Superstars Pack è stata aggiornata con il quarto DLC, che segna l'ingresso nel roster di cinque leggende appartenenti a un'epoca indimenticabile per gli appassionati del wrestling della WWE.