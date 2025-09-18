WWE 2K25 vede il ritorno di Goldberg, Nikki Bella e le superstar dell'Attitude Era

Goldberg, Nikki Bella e le superstar della Attitude Era tornano in WWE 2K25 con il lancio del quarto DLC dell'Attitude Era Superstars Pack e dell'espansione Hall of Legends: due pacchetti che arricchiscono l'esperienza di gioco con nuove Superstar, arene, missioni e contenuti per la modalità MyFACTION.
Disponibile in esclusiva su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, l'espansione Hall of Legends introduce due membri della WWE Hall of Fame: Goldberg, simbolo di potenza e imbattibilità, e Nikki Bella, tra le Superstar femminili più amate e vincenti degli ultimi anni. Entrambi i lottatori sono disponibili non solo in The Island, ma anche in diverse altre modalità di WWE 2K25.
L'espansione, acquistabile in-game al costo di 50.000 VC, introduce una nuova arena dedicata, la Hall of Legends Arena, oltre a una storyline inedita con missioni aggiuntive e nuovi elementi di creazione sbloccabili. Un pacchetto che punta a celebrare la storia e la grandezza della WWE, permettendo agli utenti di rivivere le gesta di campioni entrati nella leggenda.
Come detto, l'Attitude Era Superstars Pack è stata aggiornata con il quarto DLC, che segna l'ingresso nel roster di cinque leggende appartenenti a un'epoca indimenticabile per gli appassionati del wrestling della WWE.
I nuovi personaggi
Approdato anche su Nintendo Switch 2 lo scorso luglio, WWE 2K25 vanta il roster più ampio di sempre, ma Visual Concepts e 2K Games lo stanno arricchendo ulteriormente e con questo nuovo DLC introdurranno altri cinque lottatori.
- D'Lo Brown: membro della storica Nation of Domination, noto per il suo spettacolare Lo Down e per i successi come campione Intercontinentale ed Europeo.
- New Age Outlaws (Road Dogg Jesse James e "Badd Ass" Billy Gunn): fra i tag team più iconici e controversi della storia, membri della D-Generation X e più volte campioni di coppia.
- Victoria: due volte Women's Champion, celebre per la devastante Widow's Peak e per le rivalità con Trish Stratus e Lita.
- Mark Henry: il "World's Strongest Man", Hall of Famer e campione del mondo, rappresentato qui nella sua versione più dominante, simbolo della temibile "Hall of Pain".