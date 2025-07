WWE 2K25: botte da orbi (quasi) al minimo storico su Amazon, maxi promo attiva

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante sulla versione PS5 di WWE 2K25 che viene messo in offerta con uno sconto attivo e applicato del 28% per un costo totale e finale d'acquisto di 54,99€ . Si tratta di un prezzo praticamente identico al suo minimo storico (che è fissato a 9 centesimi in meno...). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: WWE 2K25 è il videogioco ufficiale della lega di Wrestling più famosa del mondo . Lo sport spettacolo americane arriva direttamente nelle console degli utenti con tutti i campioni del roster attuale e del passato.

Tutti i dettagli di WWE 2K25

In WWE 2K25 sarà possibile utilizzar e far scontrare in fantastici match una schiera impareggiabile di Superstar attuali, Leggende e Hall of Famers. Il roster di oltre 300 atleti abbraccia diverse generazioni e comprende personaggi del calibro di Seth "Freakin" Rollins, Undertaker, "The American Nightmare" Cody Rhodes, CM Punk, Jade Cargill e tanti altri ancora.

The Great Khali in WWE 2K25

Diverse sono le modalità disponibili tra cui l'amatissima "My GM" che permette di gestire in maniera manageriale il proprio show e la propria lega. Per ulteriori approfondimenti e per scoprire altri dettagli relativi al gameplay e alle innovazioni tecniche, ecco la recensione completa di WWE 2K25.