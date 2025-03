WWE 2K25 su Steam ha ricevuto tante recensioni negative per l'assenza di una modalità esclusiva per PS5 e Xbox

Nel momento in cui scriviamo WWE 2K25 ha una valutazione "Nella media", con solo il 62% di verdetti positivi su circa 920 recensioni. Per una volta tanto le critiche non sono state mosse principalmente contro a un'ottimizzazione all'acqua di rose o la presenza di microtransazioni invadenti, bensì per via della l'assenza di una modalità esclusiva delle versioni PS5 e Xbox Series X|S .

WWE 2K25 è arrivato da pochi giorni su PC e console, accolto da una media di recensioni, magari non stellare, ma generalmente positiva. Non sono della stessa idea moltissimi giocatori che hanno acquistato il gioco su Steam , considerando le tantissime recensioni negative presenti nella pagina del negozio di Valve.

La modalità The Island è assente nella versione PC

La modalità in questione si chiama The Island e si tratta a conti fatti di una delle novità più importanti dell'offerta di WWE 2K25 rispetto al precedente episodio della serie (per quanto all'atto pratico l'abbiamo trovata poco interessante, come spiegato nella nostra recensione). Si tratta di un'esperienza multiplayer online che combina elementi di esplorazione, missioni e sfide in un'ambientazione ispirata al mondo WWE. Al suo interno i giocatori possono creare il proprio wrestler personalizzato, partecipare a eventi, completare missioni e interagire con altri utenti.

In pratica, senza The Island a conti fatti WWE 2K25 su PC è contenutisticamente al pari delle versioni PS4 e Xbox One e comprensibilmente la cosa a molti non va giù, anche perché non parliamo di una mancanza dovuta a limitazioni hardware, almeno sulla carta. A ogni modo, sono presenti anche recensioni negative che parlano di bug, problemi di performance e altro, ma nel complesso sono la minoranza.