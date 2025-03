WWE 2K25, Contra o Wanderstop? Cosa giocherete questo weekend?

I giochi della settimana

Wanderstop potrebbe non essere il nome più noto tra quelli citati, ma ha alle spalle sviluppatori di alto livello come Davey Wreden, creatore di The Stanley Parable, e Karla Zimonja, co-autrice di Gone Home. In questo videogioco possiamo scoprire qualcosa di raro: la gioia di fare qualcosa unicamente perché è bello farlo, senza dover pensare a produttività, successo e obiettivi. Nella nostra recensione vi raccontiamo di più su Wanderstop.

Se preferite qualcosa di più dinamico, allora potreste aver deciso di provare Contra: Operation Galuga, lo sparatutto bidimensionale di Konami che riporta al centro dell'attenzione una classica serie del mondo videoludico. Dal nostro punto di vista è un buon titolo, rigiocabile e perfetto per il multiplayer, ma non è esente da difetti come vi spieghiamo nella nostra recensione.

Infine, gli amanti dei combattimenti sportivi potrebbero aver deciso di lanciarsi sul ring con WWE 2K25. Anche se a livello tecnico non è particolarmente d'impatto, si tratta di un gioco gigantesco con tanti personaggi ben realizzati. Peccato che le modalità 2K Showcase e The Island siano poco interessanti, come vi raccontiamo nella nostra recensione.

Supponiamo però che molti stiano ancora giocando ai grandi titoli delle settimane precedenti, come Split Fiction ma anche e soprattutto Monster Hunter Wilds, che richiede molte ore non solo per essere "finito" ma per essere pienamente dominato. Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend?