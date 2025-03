Nami nel cosplay di missbrisolo da One Piece non fatica a convincerci a entrare nella sua ciurma

One Piece tornerà con una seconda stagione quest'anno su Netflix. Il live action è stato amato da molti e l'attesa è difficile, ma nel frattempo è possibile consolarsi ammirando i migliori cosplay in circolazione dedicati ai personaggi. Uno di questi è il cosplay di Nami realizzato da missbrisolo .

Le foto del cosplay di Nami

missbrisolo ci propone Nami con il suo look più noto, ovvero con un semplice costume da bagno con lunghi jeans. La cosplayer ha curato anche la parrucca, che ha la perfetta sfumatura e lunghezza per ricordare i capelli del personaggio di One Piece. Anche se non è molto visibile, non si è dimenticata il tatuaggio sulla spalla sinistra. L'immagine numero due ci mostra invece una scena dell'anime, per farci capire qual è la sua fonte di ispirazione.

