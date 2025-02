Il cosplay di Psylocke da Marvel Rivals di missbrisolo ci mostra una versione del personaggio notevole

Marvel Rivals è un grande successo e molti giocatori stanno scoprendo così personaggi del mondo Marvel che magari ancora non conoscevano. Ad esempio, Psylocke potrebbe non essere famosissima per chi non bazzica un minimo nel mondo dei fumetti. Se volete farvi una cultura pop, potete però anche sfruttare il mondo dei cosplay, sempre in cerca di personaggi da riprodurre. Ad esempio, missbrisolo ha tirato fuori dall'armadio proprio il cosplay di Psylocke che aveva già creato nel 2020, ora che l'eroina è tornata al centro dell'attenzione con il videogioco.

Psylocke è una X-Men e il suo vero nome è Elizabeth "Betsy" Glorianna Braddock. La donna ha vari poteri legati alla mente. È in grado di usare la telepatia, così come - a un certo punto, dopo vari eventi di trama troppo lunghi da spiegare - la "Lama Psichica" e la telecinesi.