missbrisolo nel cosplay di Black Widow propone un video notevole e rende chiaro la scelta in Marvel Rivals

Marvel Rivals, il free to play dedicato agli eroi e cattivi dell'universo dei fumetti della Casa delle Idee, è arrivato e pare aver convinto un po' tutti in questa prima fase. Anche nel mondo del cosplay pare esserci un certo entusiasmo per l'opera videoludica, come ad esempio ci mostra missbrisolo, che ha tirato fuori dall'armadio il suo cosplay di Black Widow, nello specifico nella versione con costume bianco.

Black Widow, più bello specifico Natasha Romanoff, è uno dei personaggi apparsi nella serie di film di Marvel dell'MCU, interpretata da Scarlett Johansson. L'eroina, che prima di tutto lavorava come spia, ha ottenuto anche il proprio film dedicato e, sebbene non sia più parte della serie, è ancora molto amata.