La classifica dei giochi e delle console più venduti in Giappone include due novità in mezzo ai pesi massimi

Come potete notare, gli equilibri sono bene o male i soliti, con Nintendo Switch OLED che continua a essere prima e PS5 che rimane in seconda posizione, fintanto ovviamente che calcoliamo i singoli modelli come separati. In generale, Nintendo domina e Xbox non riesce a prendere ritmo.

Come ogni settimana Famitsu ha svelato i dati di vendita dei videogiochi e degli hardware per il Giappone , permettendoci così di capire quali sono i prodotti più interessanti per i giocatori nipponici. Prima di tutto vediamo quali sono le console più vendute negli ultimi sette giorni:

La Top10 dei giochi più venduti in Giappone

Passiamo ora ai dieci videogiochi più venduti nell'ultima settimana in territorio nipponico, precisando però che si tratta solo delle versioni fisiche (il secondo valore indica le vendite totali ad oggi, il primo le vendite degli ultimi sette giorni). I dati digitali, come sempre, non sono inclusi nei calcoli di Famitsu:

[NSW] Super Mario Party Jamboree - 73.087 / 605.726 [NSW] Dragon Quest III HD-2D Remake - 58.741 / 801.659 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 18.924 / 6.096.622 [NSW] Minecraft - 12.641 / 3.703.555 [NSW] Mario & Luigi: Fraternauti alla carica - 11.341 / 111.250 [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 11.072 / 7.979.244 [NSW] Zelda: Echoes of Wisdom - 10.750 / 323.504 [NSW] HoneHoneZaurus X Chogattai Build & Battle - 10.393 / Nuovo [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 9.248 / 5.636.573 [NSW] Fantasian Neo Dimension - 9.078 / Nuovo

Fantasian: Neo Dimension riesce a prendere la decima posizione: è un gioco di ruolo del creatore di Final Fantasy

Notiamo come a questo giro nessun gioco non-Nintendo sia riuscito a ottenere una posizione in classifica. Inoltre, ancora una volta ci sono varie esclusive della grande N in Top 10, comprese opere recenti come Super Mario Party Jamboree e Mario & Luigi: Fraternauti alla carica.

In questa classifica non può comparire, ma uno dei più recenti successi di The Pokémon Company e Nintendo è per certo GCC Pokémon Pocket, che ha appena presentato la nuova espansione.