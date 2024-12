GCC Pokémon Pocket presenta il set L'isola Misteriosa con data di uscita e nuove carte

GCC Pokémon Pocket , il free to play mobile che permette di raccogliere carte digitali e scontrarsi in veloci battaglie contro altri giocatori, è pronto a espandersi. Il secondo set è infatti in arrivo il 17 dicembre .

Il trailer del nuovo set di GCC Pokémon Pocket

La descrizione ufficiale del video è molto breve: "Parti per un magico viaggio verso terre fantastiche con l'arrivo di L'Isola Misteriosa nel GCC Pokémon Pocket il 17 dicembre! Arricchisci la tua collezione con Mew-ex e tanti altri. Lascia un commento se non vedi l'ora!".

Nel filmato, che dura meno di un minuto, vediamo una serie di Pokémon, come Mew, Gyarados, Aerodactyl, Mankey e non solo. Dal 17 dicembre avrete la possibilità di "sbustare" i nuovi pacchetti a tema e ottenere le nuove carte, che ovviamente includono anche delle versioni EX, come Mew e Aerodactyl.

GCC Pokémon Pocket è disponibile su iOS e Android dal 30 ottobre. Ogni giorno è possibile aprire un numero limitato di buste, ma potete aumentare le vostre possibilità spendendo soldi reali. L'opera è già un successo, visto che è stato indicato secondo le stime che GCC Pokémon Pocket ha guadagnato cifre enormi e ha già battuto Pokémon Unite e Sleep.