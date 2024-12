I primi MacBook Pro con pannello OLED senza notch potrebbero uscire nel 2026

MacBook Pro con pannello OLED: i dettagli della nuova tecnologia

Secondo quanto riportato da Omdia, la transizione dai pannelli micro-LED ai pannelli OLED sui MacBook Pro dovrebbe avvenire indicativamente nel 2026, con la rimozione del notch. La compagnia di Cupertino farà probabilmente uso di una tecnologia ibrida per il display, similmente a quanto abbiamo visto con i pannelli tandem OLED di iPad Pro con chip proprietario M4, usciti lungo i primi mesi dell'anno.

MacBook Pro con pannello OLED (immagine puramente indicativa)

I nuovi modelli di MacBook Pro con pannelli OLED saranno disponibili rispettivamente nei tagli da 14 e 16 pollici di diagonale. Nella fattispecie, l'assenza del notch in corrispondenza della parte superiore consentirebbe di avere a disposizione una porzione maggiore di schermo rispetto ai modelli attuali. I MacBook Pro non saranno però gli unici dispositivi dell'ecosistema Apple a beneficiare dei nuovi pannelli OLED: in base allo stesso report di Omdia, anche iPad mini monterà il pannello OLED nel corso del 2026, al contrario di iPad Air, per cui sarà necessario attendere addirittura il 2027, terminando infine con MacBook Air nel 2028.