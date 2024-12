Fares, creatore di It Takes Two, si vanta del suo nuovo gioco e non gli importa se lo considerate presuntuoso

Sono passati quattro anni da quando It Takes Two è arrivato su PC e console, conquistando tutti da stampa a pubblico con le sue avventure cooperative. Hazelight Studios ha continuato a lavorare al suo nuovo videogioco , ma veramente poco è stato svelato a riguardo.

Le parole del creatore di It Takes Two

Fares, in un video 'dietro le quinte' del suo studio, parla con qualcuno che sta lavorando a "un grande boss del gioco" per il quale, a suo dire, i giocatori "impazziranno", poi con grande felicità si sposta nella sala mocap di Hazelight, dove rivela che i personaggi principali del prossimo gioco sono basati sulle sue figlie Mio e Zoe. I personaggi del gioco sono interpretati rispettivamente da Kaja Chan ed Elsie Bennett, come già sapevamo.

Ovviamente non mostra il vero gioco, ma si vanta senza problemi. "Molti dicono che sono presuntuoso", dice Fares, "ma è impossibile non esserlo quando si ha davanti un gioco come questo. Ve lo dico io. Vedrete cosa intendo quando lo giocherete".

Non è la prima volta che Fares si vanta in questo modo, ovviamente, visto che prima dell'uscita di It Takes Two, ha promesso 1.000 dollari a chiunque si fosse annoiato. Ovviamente il gioco non è piaciuto letteralmente a tutti, ma con i suoi 20 milioni di unità piazzate chiaramente è piaciuto a molti.

Segnaliamo poi che questo nuovo gioco per ora senza nome ha una data di uscita potenziale svelata da un leak.