Il creatore di Split Fiction e It Takes Two dice a editori e sviluppatori di tutto il mondo cosa devono fare

In una recente intervista ha ancora una volta dimostrato qual è il suo carattere, dicendo a tutti gli editori e sviluppatori di videogiochi del mondo cosa devono fare per avere successo.

Josef Fares è la mente principale dietro grandi giochi cooperativi degli ultimi anni. Parliamo di A Way Out (2018), It Takes Two (2021) e il recente Split Fiction (2025). È una figura nota in ambito videoludico anche per il suo approccio molto diretto.

Le parole di Fares

Parlando con la BBC, Fares ha detto che gli editori devono "farsi avanti e fidarsi davvero degli sviluppatori". Ma allo stesso tempo, Fares ha detto che gli sviluppatori stessi devono "avere una visione chiara e rimanere fedeli a ciò in cui credono". Fares ha ammesso però che ciò che dice potrebbe non valere per tutti. Dopotutto gestisce il proprio studio, Hazelight, e la sua azienda è indipendente, quindi ha un grado di libertà che altri non hanno.

Facendo degli esempi, Fares ha detto che quando ha diretto il suo primo gioco, Brothers: A Tale of Two Sons del 2013, gli è stato detto che il gioco era "pessimo" nei primi test. Tuttavia, Fares ha tenuto duro e ha detto: "Si sbagliano, si sbagliano, perché so che è fantastico".

Fares ha detto che il suo mantra è che se uno sviluppatore si sente appassionato e ispirato da ciò che sta realizzando, allora "anche la gente lo amerà". Aggiunge: "Non mi aspetto che tutti siano come me, ma io sono fatto così, sono molto sicuro di me. Ci atteniamo alla visione di ciò in cui crediamo. Seguiamo la visione, andiamo avanti".

Come vi spieghiamo nella recensione di Split Fiction, Fares ha avuto ancora una volta ragione.