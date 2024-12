It Takes Two ha raggiunto il suo picco massimo di giocatori contemporanei su Steam nelle scorse ore

It Takes Two continua a mietere successi, come dimostrato nelle scorse ore in cui ha raggiunto il suo picco massimo di giocatori contemporanei su Steam . Quanti? Ben 63.508, ossia più del doppio dei 32.685 giocatori registrati a marzo 2022, il record precedente, stando a SteamDB. Da cosa è nato questo incredibile ritorno di fiamma?

I motivi del rinnovato successo di It Takes Two

Il rinnovato successo di It Takes Two è dovuto essenzialmente a due fattori: il prezzo estremamente basso in cui viene venduto per i saldi invernali di Electronic Arts e la [ARTICLE=321090]presenza ai The Game Awards 2024 del nuovo gioco di Hazelight Studios, Split Fiction[/ARTICLE], e di Josef Fares, il capo dello studio.

I numeri aggiornati di It Takes Two su Steam

La curiosità per il gioco, più volte nominato durante l'evento (vinse il premio come Gioco dell'anno nel 2021), e la possibilità di averlo per soli 7,99 euro, invece di 39,99 euro (-80%) sono stati determinanti per fargli superare il suo record di giocatori contemporanei. Va anche detto che è molto amato, visto che il 95% delle quasi 160.000 recensioni degli utenti ricevute è positivo, per un giudizio complessivo "estremamente positivo".

Per chi non lo conoscesse, It Takes Two è un platform cooperativo con protagonisti Cody e May, una coppia che sta per scoppiare. Un incantesimo li ha però trasformati in bambole e per sopravvivere dovranno tornare a collaborare e, in qualche modo, a fare coppia.

Se vi piace l'idea, anche A Way Out, il gioco precedente di Hazelight, è in fortissimo sconto. Lo potete acquistare su Steam per 2,99 euro invece di 29,99 euro, 0ssia con il prezzo tagliato del 90%.