Il nuovo Humble Bundle è dedicato alle protagoniste femminili dei videogiochi

Humble Bundle ha lanciato un nuovo bundle videoludico , chiamato "Humble Heroines: Action, Adventure & Intrigue". Come il nome fa capire, è dedicato alle protagoniste femminili dei videogiochi . Comprende ben sette giochi completi, tra i quali lo sparatutto musicale in prima persona Metal: Hellsinger e l'avventura A Plague Tale: Innocence . C'è spazio anche per titoli più particolari, quali l'ottimo Eastward e lo splendido LISA, qui offerto nell'edizione completa.

Il bundle

L'"Humble Heroines: Action, Adventure & Intrigue" è acquistabile in una sola fascia di prezzo, che consente di portarsi a casa tutti i giochi. Non ci sono quindi fasce di prezzo intermedie. Ma bando alle ciance e vediamo l'offerta.

Uno dei tanti strani momenti di LISA

Pagando almeno 11,52 euro si portano a casa:

Eastward Giocabile su Steam Deck Il DLC Octopia va acquistato a parte

Metal: Hellsinger Giocabile su Steam Deck Chi possiede un visore VR può guardare anche Metal: Hellsinger VR

A Plague Tale: Innocence Giocabile su Steam Deck Il gioco ha anche un seguito, A Plague Tale: Requiem

LISA: Complete Edition Giocabile su Steam Deck Include LISA: The Painful & Lisa: The Joyful DLC

Wanted: Dead Giocabile su Steam Deck

Chorus Verificato su Steam Deck

Scars Above Giocabile su Steam Deck



Se vi interessa, visitate la pagina del bundle. Giusto ricordare, come sempre, che l'acquisto frutterà le chiavi Steam di ogni titolo. I soldi pagati andranno in parte a due associazioni no profit, dedite a favorire l'ingresso delle donne nell'industria videoludica: Girls who code" e "Girls Make Games Scholarship Fund".