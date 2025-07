Battlefield 6 è stato ufficialmente annunciato da EA e DICE: ecco la data del trailer

L'attesa per il trailer di presentazione di Battlefield 6

Tramite YouTube, come potete vedere qui sotto, è stata resa disponibile l'anteprima della presentazione di Battlefield 6, che avverrà precisamente alle ore 17:00 italiana del 24 luglio.

La descrizione recita semplicemente: "Preparatevi a vivere un'esperienza di guerra totale in Battlefield 6". Tramite Twitter, come potete vedere nel tweet qui sotto, è invece stato condiviso un video che mostra quattro soldati davanti a uno scenario di guerra, con un jet che vola rapidamente sopra una città e bombarda un ponte.

Gli effetti sono ci permettono di udire le esplosioni e la guerra in corso, ma il video in sé e per sé non racconta molto, anche se sospettiamo che i più esperti cercheranno di capire tutti i dettagli sugli armamenti presenti in questa breve presentazione.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ricordiamo inoltre che il videogioco è già stato provato da svariate persone nel corso degli ultimi mesi grazie a Battlefield Labs: i fan hanno provato il gioco e hanno potuto dare il proprio contributo lasciando un feedback dopo aver firmato un accordo di non divulgazione (che non è bastato, visto che qualche leak è avvenuto).

Secondo i rumor, infine, vi sarà un'altra presentazione a fine luglio, che seguirà questo primo trailer di annuncio. Ricordiamo poi che la beta di Battlefield 6 ha una data di lancio svelata dall'applicazione di Electronic Arts.