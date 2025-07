Un gioco di ruolo di Capcom per Dreamcast uscito solo in Giappone sta per essere finalmente tradotto

Secondo un recente post sui forum di Dreamcast-Talk, è in sviluppo una patch di traduzione amatoriale per il gioco di ruolo El Dorado Gate di Capcom, diviso in sette parti e pubblicato soltanto in Giappone per Sega Dreamcast, tra ottobre 2000 e ottobre 2001.

Si tratta di un'opera notevole, con personaggi disegnati nientemeno che da Yoshitaka Amano, l'illustratore di tanti Final Fantasy. Vantava anche una storia decisamente drammatica.