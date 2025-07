The Last of Us Parte II Remastered è stato aggiornato alla versione 1.6 su PC

The Last of Us Parte II Remastered è stato di nuovo aggiornato su PC. L'ultima patch, la 1.6, sistema moltissimi bug residui e rende il gioco più stabile. Sono stati risolti dei problemi legati all'inserimento dei codici per le casseforti o i caveau delle banche tramite mouse e tastiera, sono stati corretti vari bug relativi ai controller e sono stati sistemati diversi glitch grafici.