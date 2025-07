EA SPORTS FC 26 sdoppia il gameplay tra il realismo della carriera e il competitivo online

Come annunciato, Electronic Arts ha finalmente mostrato il gameplay di EA SPORTS FC 26 in video, presentando tutte le novità che lo caratterizzano in un lungo approfondimento. L'attesa in merito era davvero enorme, considerando il successo della serie e le aspettative del pubblico, che sempre più chiede delle novità sostanziali alle nuove iterazioni. Sarà stato accontentato?

Con EA SPORTS FC 26, la serie calcistica di Electronic Arts sembra volersi evolvere seriamente, ricostruendosi attorno a un concetto cardine: la reattività. Questa filosofia si è concretizzata in una scelta strutturale davvero interessante: la scissione del gameplay in due anime distinte, Competitive e Authentic. La prima è forgiata per l'agonismo online di FUT e Clubs, privilegiando la risposta ai comandi e la creatività; la seconda è dedicata all'esperienza offline della Carriera, dove realismo e tattica regnano sovrani.

Il team di sviluppo sembra aver rifinito ogni aspetto del gameplay per riflettere questa scelta: dal Dynamic Dribbling, che conferisce una fluidità e un controllo inediti nei movimenti palla al piede, a un sistema fisico che rende più autentici i contatti e gli scontri per la posizione. A questo si aggiunge la rinnovata intelligenza artificiale dei portieri, che beneficiano di animazioni volumetriche e di un posizionamento più realistico, e un controllo del primo tocco decisamente più reattivo.

Sul piano tattico, FC 26 abbandona la rigidità del passato. L'IA posizionale è ora più fluida, con compagni che offrono supporto dinamico anziché seguire percorsi predefiniti. Tornano anche i PlayStyles, ma con un bilanciamento rivisto che valorizza gli attributi del giocatore, e arricchiti da nuove specializzazioni come GameChanger, Enforcer e Inventive. Per gli amanti della simulazione, la modalità Carriera offre ora slider dedicati per personalizzare l'esperienza fin nei minimi dettagli.

Una delle modifiche più significative è la rimozione del Timed Finishing, sostituito dai Low Driven Shots, una meccanica che premia la coerenza e il controllo del giocatore anziché il tempismo nella pressione di un singolo tasto. Anche l'accessibilità pare aver compiuto dei passi da gigante, con l'aggiunta di una modalità ad alto contrasto e varie opzioni di personalizzazione dell'interfaccia.

Insomma, EA SPORTS FC 26 si presenta come l'evoluzione di cui la serie aveva bisogno. Vedremo se sarà effettivamente così, quando potremo giocarci su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStatio 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.