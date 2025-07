Electronic Arts ha ascoltato gli utenti nel creare EA Sports FC 26: un messaggio che il publisher ha voluto comunicare in maniera chiara al fine di sottolineare un approccio diverso dal solito, che punta a consegnarci l'edizione migliore di sempre per il celebre gioco di calcio.

"EA Sports FC 26 riflette il nostro continuo impegno a costruire questo gioco con e per la nostra community", ha dichiarato John Shepherd, VP & GM di EA Sports FC. "Siamo anche noi giocatori, e questa passione condivisa guida tutto ciò che facciamo."

"Quest'anno porta un'esperienza di gameplay rinnovata, nuovi Tornei ed Eventi Live in FUT, una nuovissima personalizzazione degli Archetipi in Clubs e una Modalità Carriera che prende vita attraverso Sfide in evoluzione."

"Non vediamo l'ora che i giocatori sentano la differenza, questo settembre, e aiutino a plasmare il futuro di EA Sports FC", ha concluso Shepherd.