Mario Kart World è commentato dal telecronista Carlo Vanzini nel trailer di Nintendo Italia, diventato virale

Ne viene fuori un mix veramente esilarante, che infatti sembra sia stato molto apprezzato dal pubblico, considerando che il trailer su YouTube è diventato praticamente virale con oltre 1,5 milioni di visualizzazioni in qualche ora.

Nel video visibile qui sotto, Vanzini si esibisce in una delle sue telecronache particolarmente appassionate raccontando alcune sezioni di corsa con protagonista Luigi , utilizzando alcune delle sue tipiche espressioni ma calate totalmente all'interno della particolare realtà del gioco per Nintendo Switch 2.

Tra le iniziative promozionali legate a Mario Kart World non è passato affatto inosservato il nuovo trailer commentato dal telecronista Carlo Vanzini , nota voce che accompagna la Formula 1 in Italia da anni, a rappresentare un'idea veramente geniale da parte di Nintendo Italia .

Problemi, problemi, problemi!

Potete vedere il nuovo trailer di Mario Kart World qui sotto: prodotto da Cinestudio e Nintendo Italia, il video mostra alcune sequenze del gioco con il commento tipico di Vanzini, particolarmente preso dalle gesta di Luigi.

Il video mostra in particolare la modalità Sopravvivenza, che come sapranno bene gli utenti di Nintendo Switch 2 è una delle opzioni di gioco più emozionanti presenti in Mario Kart World, con la costante minaccia dell'eliminazione.

Non mancano le tipiche espressioni del telecronista compresa la celebre "problemi, problemi, problemi!" qui associata evidentemente a un guscio di troppo, ma alla fine Vanzini è entusiasta di dichiarare Luigi vincitore del Rally Ciliegia.

Il video sarà peraltro trasmesso su diversi canali e come spot pubblicitario attraverso Sky, Netflix e Amazon Prime Video, dunque farà in tempo a diffondersi in maniera notevole. Nel frattempo, il mese scorso Mario Kart World è stato aggiornato alla versione 1.1.2.