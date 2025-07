Sonic Racing: CrossWorlds ha un periodo di uscita su Nintendo Switch 2: il gioco di guida sarà disponibile in formato digitale sulla nuova console ibrida giapponese nel periodo delle feste natalizie, fra novembre e dicembre.

Chi acquista l'edizione per Nintendo Switch potrà approfittare della tradizionale offerta per effettuare l'aggiornamento per Switch 2, in questo caso al prezzo di 10€, mentre arriverà anche una versione fisica ma non prima dell'inizio del 2026.

Contestualmente all'annuncio, SEGA ha pubblicato anche un nuovo trailer dedicato alle personalizzazioni e ai gadget che troveremo in Sonic Racing: CrossWorlds, e che sembrano davvero numerosi stando ai dati ufficiali rivelati dal publisher.

Si parla infatti di più di cento componenti e decalcomanie per gli oltre quaranta veicoli presenti nel gioco, capaci di produrre migliaia di combinazioni a disposizione dei giocatori, che potranno divertirsi a modificare e combinare vetture e personaggi.