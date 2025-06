Sonic Racing CrossWorlds ha una data d'uscita annunciata alla Summer Game Fest e nuovi cross-over sorprendenti

Sonic Racing: CrossWorlds è stato mostrato nuovamente nel corso della Summer Game Fest, dalla quale è arrivata anche la data di uscita ufficiale del gioco, fissata per il 25 settembre, e l'annuncio di nuovi cross-over sorprendenti, sia per quanto riguarda i personaggi che i nuovi mondi in cui far correre le auto.

I nuovi frammenti di gameplay hanno mostrato soprattutto delle collaborazioni di grande impatto, con personaggi particolarmente celebri: abbiamo visto la vocaloid Hatsune Miku introdursi nel roster dei personaggi utilizzabili, oltre a Ichiban, protagonista di Like a Dragon e Joker da Persona 5.

Tuttavia, l'introduzione più d'impatto è sicuramente quella di Minecraft: in un breve frammento di gameplay si è infatti visto Steve a bordo di una vettura, all'interno di una pista che sembrava uscire direttamente dal mondo del celebre gioco Mojang.