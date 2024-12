Sonic Racing Crossworlds ha sgommato ai The Game Awards 2024

In occasione dei The Game Awards 2024 è stato presentato Sonic Racing Crossworlds, il nuovo gioco di corse ambientato nell'universo della mascotte di Sega. Purtroppo si è visto davvero poco, ossia soltanto un filmato in cui Sonic sala su di un'auto e sfreccia via. Niente gameplay e nessuna conferma sugli altri personaggi inclusi. Non sono state annunciate neanche le piattaforme, anche se supponiamo che uscirà quantomeno su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.

L'unica informazione in merito al gioco è stata data da Geoff Keighly, il patron dei Game Awards, che ha parlato di 2025 come anno in cui ne sapremo di più. Quindi per ora dobbiamo accontentarci, in attesa che Sonic Racing Crossworld venga mostrato in azione.