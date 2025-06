Sonic Racing: CrossWorlds sembra già il miglior gioco di kart non-Nintendo

Per aggiungere un po' di pepe in più è stata introdotta anche una dinamica di rivali , che all'inizio del torneo sceglie un avversario che sarà la nemesi del giocatore per tutta la durata della competizione: l'impressione, giocando, è che il rivale sia abbastanza forte da piazzarsi sempre agilmente nella metà alta della classifica, e all'inizio e alla fine di ogni gara avrà uno scambio di battute col personaggio scelto dal giocatore, quasi a voler simulare la sensazione che si prova giocando contro un amico in carne e ossa.

Coincidenza vuole che si tratti di una meccanica itinerante simile a quella di Mario Kart World , ma in questo caso è condensata in tre giri e introduce un elemento strategico e di imprevedibilità che al gioco Nintendo manca. Un po' come quando in OutRun ci si trova davanti a un bivio, chi è in testa può influenzare il resto della gara, scegliendo tra un tracciato noto e uno invece casuale: magari può decidere se entrare in una pista dove si sente particolarmente forte, oppure evitarla e tentare la sorte infilandosi nel portale misterioso. Con 24 tracce normali e 15 CrossWorld diversi, le combinazioni possibili sono davvero parecchie.

Tra i ritorni più graditi c'è senza dubbio quello delle collaborazioni con altri studi per arricchire il roster con corridori speciali. L'annuncio di Hatsune Miku, Ichiban Kasuga di Yakuza e Joker di Persona sono stati accolti con entusiasmo, ma l'annuncio più inaspettato è stato sicuramente quello di Steve da Minecraft. Il protagonista del primo Season Pass conferma che CrossWorlds non si limiterà allo sconfinato portfolio SEGA, ma proverà a pescare anche al di fuori del suo catalogo per espandere il gioco in direzioni inaspettate e sorprendenti . Con il supporto giusto, potrebbe davvero diventare il Super Smash Bros. dei kart game. Purtroppo nella demo della Summer Game Fest non era presente nessuno dei nuovi personaggi crossover, ma la modalità Grand Prix ha permesso di provare con mano la solida miscela di meccaniche vecchie e nuove.

Chi negli anni ha giocato i vari racing di Sonic è concorde su una cosa: nel 2019, Team Sonic Racing fu chiaramente un passo indietro per SEGA che, dopo l'apprezzato e originale Sonic & All-Stars Racing Transformed, ha inspiegabilmente tirato il freno a mano, abbandonando molti degli elementi più amati e proponendo un gioco più asciutto e impoverito, tanto nei contenuti quanto nel sistema di guida. A occuparsi dello sviluppo di CrossWorlds non sarà più Sumo Digital, ma un team interno a SEGA composto da veterani di SEGA AM2 e SEGA AM3, i rami dell'azienda dietro ai più iconici giochi arcade della compagnia. In più, si è deciso di prendere tutto quello che funzionava nei precedenti capitoli , reintrodurlo e amplificarlo, e il risultato è un'esperienza di corse che sembra aver finalmente trovato la quadra tra velocità, spettacolo e un pizzico di strategia.

Trasformazioni e customizzazione

In Sonic Racing: CrossWorlds fanno un gradito ritorno anche le trasformazioni dei veicoli, ridando alla serie quel pizzico di spettacolarità e imprevedibilità che era tanto piaciuto in Sonic & All-Stars Racing Transformed. Auto, aerei e barche non sono solo variazioni estetiche, ma il modello di guida cambia e richiede un approccio sempre diverso: quando si è in volo si guadagna un'incredibile libertà di movimento ma si sacrifica stabilità, mentre in acqua si può saltare per evitare attacchi e raccogliere oggetti posizionati più in alto. In entrambi i casi è comunque possibile derapare, sia che ci si trovi a mezz'aria o tra le onde.

Hatsune Miku, Joker da Persona 5 e Ichiban da Like a Dragon saranno i primi tre cameo ad aggiungersi al roster di personaggi. Aspettiamoci parecchie sorprese come queste

Dove si è spinto sull'acceleratore è nel sistema di personalizzazione dei kart: se Mario Kart World risulta un po' più asciutto rispetto a Mario Kart 8, CrossWorlds permette di modificare in maniera approfondita sia l'estetica che le caratteristiche di ogni vettura. Tra colori, adesivi e pezzi da sbloccare e combinare assieme, il veicolo può essere modificato a piacimento e salvato in specifici preset, mentre il sistema di gadget equipaggiabili può modificare in maniera drastica il comportamento del veicolo. Si può scegliere di concentrarsi sulla velocità pura con potenziamenti a motore e accelerazione, oppure di diventare un tank vivente con gadget difensivi e oggetti più potenti. Si può puntare tutto sulla velocità o sulla manovrabilità in volo, oppure si può decidere di aumentare le probabilità di ottenere power-up e oggetti difensivi; si ha la libertà di creare una build bilanciata oppure eccellere in una cosa specifica. Ad alcuni può sembrare soverchiante, ma non sembra fondamentale perderci troppo tempo: bisognerà capire nelle sfide più complicate quanto sarà determinante cercare la build più efficace.

L'idea dei CrossWorlds permetterà di attraversare ambientazioni assurde e imprevedibili all'interno di una singola gara

Il team arcade di SEGA non si smentisce, e Sonic Racing: CrossWorlds riesce a catturare l'essenza veloce e frenetica dell'universo Sonic. Le corse hanno un ritmo più serrato rispetto ai precedenti capitoli della serie, con un sistema di derapate che premia la precisione in traiettoria e il tempismo nell'aggredire una curva. In un inevitabile confronto, il problema è lo stesso che tocca bene o male tutti gli emuli di Mario Kart: laddove la serie Nintendo può contare su oltre trent'anni di esperienza e un investimento di risorse nettamente superiore (giustificato da vendite altrettanto più alte), CrossWorlds finisce per risultare un po' meno rifinito in praticamente ogni aspetto.

Una sfida ulteriore in ciascuna gara è quella di raccogliere tutti gli anelli rossi nascosti nella pista. Occhi aperti, quindi!

Dal feeling della guida, il sistema di trick in volo, passando per la presentazione grafica e sonora o per il bilanciamento delle armi (molte delle quali non sono particolarmente divertenti da usare), se si vuole essere pedanti si trova sempre qualche compromesso o qualche ingranaggio poco oliato, in un'esperienza che comunque nel complesso è solida e si pone senza dubbio come la migliore alternativa a Mario Kart. Il producer Takashi Iizuka e il team del gioco, d'altro canto, non sembrano troppo preoccupati per eventuali confronti: dopotutto Sonic Racing: CrossWorlds è un gioco multipiattaforma e crossplatform, indirizzato sia ai tantissimi fan di Sonic sia a chi vuole un'esperienza di kart solida e divertente ma non è ancora salito sul carrozzone di Nintendo Switch 2.