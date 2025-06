I giochi vincitori di Bologna Game Farm saranno a First Playable

Bologna Game Farm porterà a First Playable i giochi vincitori dell'ultima edizione, ponendosi per la prima volta come partner ufficiale dell'evento business di riferimento per il settore dei videogiochi in Italia, che si svolgerà a Firenze dall'11 al 13 giugno.

Bologna Game Farm sarà presente con un'intera area espositiva e dodici team pronti a raccontare le proprie creazioni: otto già note, sei appena premiate. Il progetto, promosso da Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, conferma il proprio ruolo di hub creativo e acceleratore per chi vuole trasformare il videogioco in impresa culturale.

Ci sarà anche un panel, in programma giovedì 12 giugno alle 17:00, con Giorgia Boldrini, Direttrice del Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna, che andrà a tracciare il bilancio dei primi quattro anni di attività e introdurrà i vincitori del bando 2025.

L'edizione in corso, la quinta, è stata interamente dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano, e i sei giochi selezionati sembrano incarnare perfettamente questo obiettivo, combinando radici storiche, sperimentazione tecnologica e grande attenzione per il contesto territoriale.