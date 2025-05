Il programma di First Playable 2025 è stato presentato da IIDEA

IIDEA ha presentato ufficialmente il programma di First Playable 2025, la settima edizione dell'evento business che si terrà a Firenze dall'11 al 13 giugno, per una tre giorni fitta di incontri, workshop, roundtable e conferenze internazionali.

La manifestazione punta a confermare la propria centralità all'interno del settore, e vuole farlo attraverso un'agenda che possa mettere in rete sviluppatori, publisher e investitori provenienti da tutto il mondo, creando sinergie e grandi opportunità.

Si comincia mercoledì 11 giugno alle ore 14:00 presso il Cinema La Compagnia, con la kick-off conference che vedrà protagonisti nomi di rilievo come Compulsion Games (South of Midnight), Playstack (publisher dell'acclamato Balatro) e gli svedesi di Y/CJ/Y, noti per Keep Driving.

Ampio spazio verrà dedicato anche al lavoro dello studio ucraino GSC Game World, mentre 1Up Ventures e Day 4 Night racconteranno come trasformare una visione in impresa. In chiusura, interverrà una delegazione dal Regno Unito a testimoniare il respiro internazionale dell'evento.