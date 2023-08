First Playable: abbiamo intervistato IIDEA e Toscana Film Commission

A distanza di un mese dall'evento, si può dire senza ombra di dubbio che anche quest'anno First Playable sia stato un grande successo. Per chi non lo conoscesse, si tratta del più importante evento business italiano dedicato allo sviluppo e alla produzione di giochi del nostro paese, dal rilievo internazionale e realizzato da IIDEA in partnership con Toscana Film Commission . L'edizione 2023 si è svolta presso l'Innovation Hub Nana Bianca di Firenze, splendida location affacciata sull'Arno. Nello specifico, l'edizione di quest'anno ha visto la partecipazione di oltre 500 professionisti del settore, più di 180 team di sviluppo italiani, oltre 45 publisher e investitori internazionali. Un'affluenza davvero significativa, che ha dato vita a oltre 1100 meeting durante i giorni di First Playable.

L'affluenza registrata all'evento svoltosi a luglio, secondo Malagò, è "un segno evidente dell' importante fase di consolidamento che la scena produttiva dei videogiochi sta vivendo oggi nel nostro paese. Questo risultato è un simbolo della forza e della vitalità dell'industria dei videogiochi in Italia". L'utilità di un evento come First Playable è abbastanza palese: una serie di giornate che accolgono sviluppatori, publisher internazionali e numerosi personalità del settore non può che essere un bene. Appuntamenti pensati per condividere le proprie idee ma soprattutto cogliere opportunità che difficilmente si presenterebbero in contesti diversi. Un meeting prezioso, ma non così scontato. Dice Ippoliti: "l'intuizione che ha avuto IIDEA sulla necessità e l'utilità di un appuntamento Industry per gli sviluppatori di videogiochi toscani era più che corretta. Noi di Toscana Film Commission siamo orgogliosi di aver capito quanto importante, stimolante fosse, nel panorama delle tante declinazioni dell'Audiovisivo, il settore dei videogiochi".

Una fotografia dell’industria

Sono stati numerosi i giovani e giovanissimi a partecipare a First Playable

La prima cosa che saltava all'occhio entrando nella hall di Nana Bianca durante First Playable era la quantità considerevole di giovani e giovanissimi, un particolare che la stessa IIDEA ha registrato in relazione alla forza lavoro impegnata nel settore: secondo i dati raccolti nell'ultima indagine, i professionisti sono aumentati del 50% in circa un anno, passando dai 1.600 del 2021 ai 2.400 del 2022. L'83% ha meno di 36 anni, mentre uno su quattro è donna.

Parliamo di un capitale umano preziosissimo, che va supportato con iniziative come First Playble ma non solo. "Da qualche tempo stiamo lavorando in due diverse direzioni" dice Malagò. "Per chi è interessato a formare la propria impresa nel settore, esistono da due anni dei programmi di accelerazione verticale sul gaming che offrono un mix di fondi, spazi e tutoraggio specializzato. Secondo noi sono uno strumento fondamentale proprio per accelerare il percorso di ingresso sul mercato dei team più giovani. Il nostro obiettivo è di continuare a supportare queste iniziative (per Bologna Game Farm - di cui potete leggere il nostro articolo qui - e Cinecittà Game Hub siamo partner tecnico) e di cercare di espanderne sempre di più l'impatto.

Ivan Venturi e Sara De Martini di Bologna Game Farm

Per chi invece è interessato a entrare nel settore dei videogiochi come professionista, la nostra strategia è di creare occasioni utili per comprendere quali possono essere le opportunità professionali, quali sono i percorsi formativi e come entrare in contatto con le imprese del settore. L'anno scorso abbiamo lanciato per la prima volta un evento dedicato agli studenti: il nostro obiettivo è di ripeterci nel 2024, con una nuova evoluzione in linea con le esigenze di chi opera un quest'ambito".

Analizzando la fotografia del settore, se si volesse trovare il rovescio della medaglia, si potrebbe dire che l'Italia è un paese di creativi, in cui c'è molto sviluppo ma meno publishing. In altre nazioni, come ad esempio la Francia, alcuni studi di sviluppo (Quantic Dream e Don't Nod ad esempio) si stanno ampliando per fornire anche supporto per far pubblicare i loro giochi a team minori o indipendenti del territorio. È sicuramente un processo molto lungo, da operare in concerto con le istituzioni, ma ovviamente non impossibile secondo il Direttore Generale di IIDEA. "È certamente ragionevole pensare che, ad un certo punto, si svilupperanno maggiormente anche le attività di publishing in Italia. È una questione di tempi e di evoluzione, che richiede un mix di fondi e di competenze, oltre che di condizioni generali a livello di sistema paese. La Francia, che giustamente è stata citata come esempio, è il primo paese ad aver introdotto il tax credit per la produzione di videogiochi ancora nel 2008, in Italia lo abbiamo dalla fine del 2021".