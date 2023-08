Nintendo Switch 2: il prezzo sarà più alto del previsto secondo quanto svelato da un leaker

Secondo quanto riferito da Zippo, 399,99 dollari sarebbe il "numero d'oro" a cui Nintendo starebbe puntato per il suo Nintendo Switch 2, o come verrà chiamata la nuova console in lavorazione presso la compagnia.

È vero che, peraltro, il prezzo della console è rimasto sostanzialmente stabile nel tempo, salvo le diverse proposte legate ai modelli differenti come Nintendo Switch Lite e OLED. Se la tendenza venisse confermata anche per il presunto Nintendo Switch 2, ci troveremmo di fronte a una console posizionata precisamente come i concorrenti, per quanto riguarda il prezzo di acquisto o anche sopra, considerando per esempio Xbox Series S.

In base a quanto riferito dalla fonte in questione, Nintendo Switch 2 potrebbe costare 399 dollari al lancio, dunque più di quanto costasse Nintendo Switch nel momento della sua uscita. Nel mercato nord americano, la console ibrida Nintendo venne infatti lanciata nel 2017 a 299,99 dollari, un prezzo particolarmente competitivo considerando anche la concorrenza.

Nintendo Switch 2 sarà un'altra console ibrida?

Di recente si stanno addensando le voci di corridoio su Nintendo Switch 2, visto che in molti puntano al 2024 come anno di uscita della nuova console. Ovviamente non c'è nulla di ufficiale al riguardo, ma diversi indizi sembrano corroborare la teoria di un lancio per il prossimo anno, con tanto di leak emersi durante il processo dell'FTC contro Microsoft per l'acquisizione di Activision Blizzard, che Nintendo ha cercato di nascondere.

In effetti, i tempi sembrano maturi per il lancio di un successore di Nintendo Switch, in attesa di capire quali possano essere le caratteristiche di questo. Intanto, anche alcuni produttori di componenti hardware sembrano far puntare a un'uscita prevista per il 2024.