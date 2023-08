Xiaomi Buds 3, la Star Wars Edition Stormtrooper è in offerta Amazon a un ottimo prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un paio di auricolari Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper. Lo sconto segnalato è di 21.11€, ovvero del 18%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon per questi auricolari è 115€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre: in giornata vi è stato uno sconto leggermente superiore per un paio di ore, forse un errore di prezzo che è stato corretto all'offerta attuale. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Gli auricolari Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper dispongono di un potente chip ANC il quale garantisce il supporto alla tecnologia di cancellazione del rumore (fino a 40 dB). Questi auricolari dispongono inoltre di tre microfoni che rendono le chiamate cristalline, anche nei luoghi più rumorosi. Dispone di tre diverse modalità di ascolto a seconda del livello di rumore che ci circonda. Ovviamente è possibile impostare anche una modalità trasparenza per poter udire ciò che ci circonda senza dover rimuovere gli auricolari. La batteria promette sette ore di utilizzo: con la custodia si arriva a 32 ore.