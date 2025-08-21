Alone in the Dark Standard Edition per PlayStation 5 è in sconto su Amazon

Alone in the Dark Standard Edition per PlayStation 5 è disponibile su Amazon a 16,60€, in offerta a tempo con reso gratuito. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Questa nuova versione di Alone in the Dark, firmata THQ Nordic, rende omaggio al capostipite del survival horror , riportando i giocatori nelle stanze gotiche della villa di Derceto. Con una trama che intreccia mistero e terrore psicologico, il gioco vuole trasmettere la stessa sensazione di inquietudine che ha reso celebre l'originale negli anni '90.

Un incubo tra realtà e follia

Il titolo permette di vivere la storia attraverso due prospettive diverse: quella di Emily Hartwood e quella di Edward Carnby, entrambi intrappolati in un incubo che sfuma i confini tra realtà e follia. L'atmosfera è rafforzata da una colonna sonora angosciante e da un design sonoro che accompagna ogni passo del giocatore, rendendo l'esperienza ancora più immersiva.

Con munizioni limitate, nemici insidiosi e segreti nascosti in ogni angolo della villa, Alone in the Dark promette di riportare il survival horror alle sue radici, offrendo un'avventura intensa per i fan storici e per chi si avvicina al genere per la prima volta.