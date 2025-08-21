Samsung presenta l’SSD 9100 Pro da 8 TB: velocità record e dissipatore integrato

Samsung ha annunciato l'arrivo imminente di un nuovo modello di SSD appartenente alla serie 9100 Pro , che porta la capacità massima disponibile a ben 8 TB . Si tratta non solo dell'unità più capiente mai prodotta dall'azienda, ma anche di una delle più veloci presenti oggi sul mercato, andando a completare la gamma già lanciata lo scorso marzo con i tagli da 1 TB, 2 TB e 4 TB .

Questo SSD è una soluzione ideale per chi ha necessità di gestire file pesanti o processi ad alta intensità di calcolo . Naturalmente, per sfruttare al massimo queste performance è indispensabile disporre di una scheda madre compatibile con lo standard PCIe 5.0 . Un altro elemento distintivo di questa nuova unità è la disponibilità di una versione dotata di dissipatore integrato, studiato per ridurre il rischio di thermal throttling e garantire stabilità anche sotto carichi prolungati.

Compatibilità con PS5 e prezzi

Nonostante lo spessore leggermente superiore della variante con dissipatore, Samsung ha progettato il modello in modo da renderlo compatibile anche con PlayStation 5. Questo significa che gli utenti della console Sony potranno aumentare considerevolmente lo spazio a disposizione senza rinunciare a velocità e affidabilità.

SSD Samsung 9100 Pro 8TB

Ovviamente, un SSD di questa portata non poteva che arrivare con un prezzo importante. La versione standard da 8 TB sarà proposta a 964,99€, mentre quella con dissipatore integrato sarà disponibile a 983,99€. Il lancio ufficiale è previsto per il 2 settembre 2025, data in cui l'SSD sarà acquistabile sia sullo store ufficiale Samsung sia presso i principali rivenditori autorizzati.