Epic Mickey: Rebrushed per PS5 al suo minimo storico su Amazon, risparmia più della metà del prezzo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che prevede un'offerta sulla versione PS5 di Epic Micker: Rebrushed con uno sconto attivo del 53% per un costo totale e finale d'acquisto di 28,49€, si tratta del suo minimo storico! Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Epic Mickey: Rebrushed segna il ritorno di un grande classico, riportando i giocatori in una Rifiutolandia completamente reinterpretata, ma sempre colma di fascino e magia Disney. Questa nuova edizione permette di vivere un'avventura indimenticabile insieme a Topolino, esplorando un mondo popolato da personaggi storici e da storie senza tempo.