Offerte last minute Prime Day 2025, Disney Epic Mickey: Rebrushed per PS5 al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, in occasione dell'ultimo giorno di Prime Day 2025 è presente e disponibile un'offerta molto allettante e interessante su Disney Epic Mickey: Rebrushed che viene messo in sconto del 53% e viene venduto al prezzo totale e finale d'acquisto di 28,49€, suo minimo storico. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link o puoi sfruttare il box prodotto qui in basso: Il titolo è stato pubblicato, in versione originale, nel 2010 su Wii, la versione rimasterizzate, invece, è stata lanciato su tutte le console di nuova generazione e presenta dei rifacimenti grafici molto interessanti.

Disney Epic Mickey: Rebrushed, tutte le novità di questa versione

In questa nuova avventura, esplorerai una Rifiutolandia completamente reinterpretata, un mondo suggestivo e ricco di personaggi iconici. Vestirai i panni di Topolino, pronto a imbracciare il suo pennello magico, un potente strumento con cui potrai dipingere per creare o usare il solvente per modificare l'ambiente. Ogni scelta che farai influenzerà la storia e l'evoluzione del mondo che ti circonda.

Accanto a te ci sarà Oswald il coniglio fortunato, il primo personaggio Disney mai creato, che torna con un ruolo centrale in un'avventura profonda e ricca di narrativa. L'ambientazione classica è stata rinnovata con una grafica migliorata e nuove animazioni, regalando un colpo d'occhio moderno ma fedele all'originale spirito Disney. Il gameplay si evolve grazie a nuove abilità per Topolino. Per maggiori dettagli c'è qui la nostra recensione del gioco.