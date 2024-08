Disney Epic Mickey: Rebrushed protagonista di un video di gameplay

Non mancano ovviamente i tanti momenti dedicati all'esplorazione dello scenario, che si conferma caratterizzato da atmosfere cupe e a tratti inquietanti : molto distante dalle luci e dai colori a cui Topolino è abituato, e che rendono quest'avventura così particolare.

Dopo questa fase il protagonista si dedica a una sezione bidimensionale in cui gli viene chiesto di raggiungere piattaforme sempre più alte, quindi si torna alle tre dimensioni e alla risoluzione di qualche piccolo enigma ambientale, sempre con l'aiuto del fidato pennello.

Le sequenze mostrano Topolino che si ritrova intrappolato dal malvagio Scienziato Pazzo, ma riesce a liberarsi giusto in tempo e impugna il pennello magico per affrontare il nemico e le sue macchine mortali, a partire da un enorme boss robotico.

IGN ha pubblicato un video di gameplay di Disney Epic Mickey: Rebrushed che include i primi ventidue minuti della demo dell'atteso remake, che come sappiamo sarà disponibile a partire dal 24 settembre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Un ritorno importante

Sono passati davvero parecchi anni dal debutto dell'originale Disney Epic Mickey e l'uscita del remake è senz'altro una buona notizia per il franchise voluto da Warren Spector, che a fronte di un eventuale successo potrebbe sperare in un bis con il sequel e magari in un nuovo capitolo.

Il materiale non manca, insomma, così come le idee legate a nuove avventure di Topolino, specie laddove si discostino dalle tradizionali atmosfere del personaggio Disney.

Vedremo dunque come questo rifacimento verrà accolto su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, come detto a partire dal prossimo 24 settembre: l'avventura conquisterà l'attuale pubblico?