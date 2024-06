Disney Epic Mickey: Rebrushed ha una data di uscita ufficiale su PC e console, svelata la Collector's Edition

THQ Nordic e gli sviluppatori Purple Lamp Studios hanno annunciato la data di uscita di Disney Epic Mickey: Rebrushed . Il remake di Epic Mickey sarà disponibile a partire dal 24 settembre su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam.

Bonus di prenotazione e Collector's Edition

Coloro che preacquisteranno Disney Epic Mickey: Rebrushed in formato digitale riceveranno come bonus l'acceso anticipato di 24 ore, il che significa che nel loro caso sarà possibile iniziare a giocare dal 23 settembre, e il Costume Pack, che include dei costumi extra, nello specifico "Steamboat Willie, "Brave Little Tailor," e "Football". In alternativa questo DLC sarà acquistabile separatamente per 4,99 euro.

Se siete interessati trovate le pagine dedicate degli store digitali ai seguenti link:

PlayStation Store per PS4 e PS5

Xbox Store per Xbox Series X|S e Xbox One

eShop per Nintendo Switch

Steam per PC

Al momento non è noto il prezzo della Collector's Edition del gioco, ma come possiamo vedere nel trailer qui sopra si tratta di un'edizione davvero ricca di contenuti. Al suo interno troviamo una statuina di Topolino mentre esegue uno "schizzo" con il pennello, 6 cartoline da collezione, un tappetino per il mouse in stile vintage, uno steelbook esclusivo, un portachiavi di Osvaldo il coniglio fortunato, il tutto racchiuso in un box da collezione.

Come accennato in apertura, Disney Epic Mickey: Rebrushed è il remake dell'originale uscito nel 2010 su Wii, a cui abbiamo dedicato una prodonda retrospettiva sulle nostre pagine. Si tratta di un platform 3D dove guidiamo Topolino in un affascinante viaggio attraverso Rifiutolandia, un mondo ispirato alle classiche storie Disney.