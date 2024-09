EA Sports FC 25, Zelda: Echoes of Wisdom o Disney Epic Mickey? Cosa giocherete questo weekend?

Quella che sta per concludersi è stata una settimana davvero interessante per gli appassionati di videogiochi, con l'arrivo di alcuni fra i titoli più attesi dell'anno: esperienze di grande spessore, appartenenti ai generi più disparati. Dobbiamo dunque chiedervelo: cosa giocherete questo weekend?

Dal gameplay ancora più rifinito , specie per quanto riguarda l'intelligenza artificiale dei calciatori e la fisica della palla, per arrivare alle divertenti modalità Rush, che provano a proporre un'esperienza veloce e spettacolare che possa distinguersi dalle partite tradizionali, il gioco prodotto da Electronic Arts si riconferma un punto di riferimento per il genere.

Per quanto riguarda i fan storici di FIFA abbiamo ben pochi dubbi: EA Sports FC 25 ha appena fatto il proprio debutto e parecchi utenti lo aspettavano con trepidazione, dunque non mancheranno di dedicare questo fine settimana ai tantissimi contenuti e alle interessanti novità di quest'ultima edizione.

Avventura?

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom si è rivelato essere un prodotto straordinario, capace di soddisfare le pur alte aspettative dei possessori di Nintendo Switch, che non vedevano l'ora di potersi cimentare con quest'avventura con protagonista la principessa Zelda.

Se avete letto la nostra recensione di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, ma soprattutto se ci state già giocando, lo sapete bene: gli sviluppatori sono riusciti a confezionare un'avventura dai tratti originali e innovativi, piena di grandi idee e dotata di una struttura che punta a premiare la libertà di movimento e di scelta.