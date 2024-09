Il cosplay di Harley Quinn da Lizzie Lestrange ripropone la versione classica del personaggio

Il cosplay di Harley Quinn da Lizzie Lestrange ripropone il celebre personaggio nella sua versione classica, con il costume rosso e nero, le lunghe "orecchie" e il martello: è così che la folle criminale è comparsa nella serie animata di Batman creata da Paul Dini e Bruce Timm.

Poi nel tempo il design di Harley è stato modificato, come sappiamo, fino alla versione portata sul grande schermo da Margot Robbie nel film Suicide Squad, probabilmente quella che ha riscosso il maggior successo e goduto della maggiore popolarità.

Per quanto riguarda i videogiochi, abbiamo ritrovato Harley Quinn nella trilogia di Batman: Arkham e poi nello sfortunato Suicide Squad: Kill the Justice League, anche in questi casi protagonista di un'evoluzione stilistica molto chiara.