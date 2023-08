Barbie e Harley Quinn, il cosplay di Kalinka Fox è un crossover coloratissimo

Barbie e Harley Quinn si incrociano nell'originale cosplay crossover di Kalinka Fox, che torna con nuove foto e un atteggiamento più vicino a quello della celebre villain dell'universo DC.

Stavolta la modella russa tiene in mano una pistola dorata, infatti, e il mix di colori utilizzato per miscelare i due personaggi si conferma parecchio vivace, a sottolineare la natura buffa e scanzonata di questa idea, nata chiaramente per cavalcare il successo del film di Barbie.

Nel suo post su Instagram, Kalinka ha anche fornito i propri suggerimenti su come gestire il cosiddetto Barbenheimer: guardare Barbie fino alla battuta sul pensare alla morte, guardare Oppenheimer per intero e quindi tornare su Barbie.