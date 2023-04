The Witcher 3, il cosplay di Ciri da Kalinka Fox vi farà innamorare

La splendida Ciri protagonista dell'ultimo cosplay che Lada Lyumos ha voluto dedicare al personaggio di The Witcher 3: Wild Hunt ha i capelli lunghi, uno splendido sorriso e due occhi grandi, pronti a farvi innamorare.

"Non sono semplicemente un Cucciolo di Leone di Cintra, sono una donna con una sete per l'avventura e un appetito per l'entusiasmo", ha scritto la modella russa nel suo post su Instagram. "Verrai insieme a me a provare tutte le meraviglie che questo mondo ha da offrire?"

Capace di totalizzare vendite per oltre 40 milioni di copie, The Witcher 3: Wild Hunt ha avuto senz'altro il merito di sdoganare il franchise action RPG di CD Projekt RED presso un pubblico particolarmente ampio, che ha poi premiato anche produzioni correlate come la serie televisiva su Netflix.

Tornando invece alla bella Kalinka, fra i suoi lavori più interessanti degli ultimi mesi spiccano senz'altro Mercoledì Addams dall'omonima serie televisiva, Melina da Elden Ring, Hermione da Hogwarts Legacy e Mary Jane Watson da Spider-Man.