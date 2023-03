Elden Ring, il cosplay di Melina da Kalinka Fox è sorprendente

Kalinka Fox ha dedicato il suo ultimo cosplay a Melina, uno dei personaggi più interessanti di Elden Ring, la donna che funge da guida per il Senzaluce e gli fornisce assistenza nel corso della campagna.

In questo caso l'interpretazione realizzata dalla modella russa è sorprendente: siamo abituati a costumi che esaltano la fisicità di Kalinka, che invece in questo caso si è messa completamente al servizio del personaggio e ha provato a rappresentarlo nella maniera più fedele, attenta e rispettosa possibile.

Un gesto dovuto, considerando i 20 milioni di copie distribuite di Elden Ring, che hanno sancito lo straordinario successo del soulslike sviluppato da FromSoftware, che a breve vedrà anche l'arrivo dell'espansione Shadow of the Erdtree.

"Viaggiatore che viene da oltre la Nebbia, io sono Melina. Ti offro un accordo", ha scritto Kalinka nel suo post su Instagram, citando le frasi che la donna rivolge al Senzaluce la prima volta che lo incontra e scegliendo la località di Demre, in Turchia, come location per il set fotografico.

Fra i migliori lavori di questa cosplayer ci sono senz'altro quelli di Hermione in versione Hogwarts Legacy, Mercoledì Addams dalla serie Netflix, Mary Jane Watson dalle pagine di Spider-Man e Lucy da Cyberpunk Edgerunners.