Elden Ring: annunciata l'espansione Shadow of the Erdtree

FromSoftware ha annunciato di essere al lavoro su Shadow of the Erdtree, la prima espansione di Elden Ring.

L'annuncio è arrivato tramite un post su Twitter, accompagnato da un artwork. Al momento lo studio giapponese non ha condiviso altri dettagli su questo DLC di Elden Ring, tra cui la data di uscita. Si parla però di "un'espansione in arrivo prossimamente", il che suggerisce che probabilmente non dovremo attendere troppo a lungo prima di poter vivere nuove avventure nell'Interregno.

"Alzati, Senzaluce, e percorriamo insieme un nuovo sentiero", recita il post. "Un espansione in arrivo prossimamente per Elden Ring, Shadow of the Erdtree, è attualmente in sviluppo. Speriamo che tu non veda l'ora di vivere nuove avventure nell'Interregno".

L'artwork immortala una persona dalla lunga chioma dorata in sella a un destriero, circondata da quelle che sembrerebbero delle tombe fantasma, mentre sullo sfondo vediamo un grande albero (il Sacro Albero di Miquella?) da cui cola una sostanza dorata.

La figura misteriosa potrebbe essere Miquella, il gemello di Malenia, data la grande somiglianza con il personaggio visto nel filmato introduttivo di Elden Ring. L'oro nell'albero, inoltre, potrebbe essere un rimando al legame tra Miquella e l'Oro puro, che usa per limitare la Marcescenza di Malenia. La presenza di Torrente, ora affidato alle cure del Senzaluce, suggerisce che il DLC potrebbe essere ambientato nel passato.

Sappiamo che ci sono molti contenuti tagliati di Elden Ring dedicati a Miquella e già da tempo si vocifera un suo ruolo centrale in un DLC. Detto ciò, tenete presente che queste sono solo speculazioni da parte nostra, prendetele con le pinze.

Per saperne di più, non ci resta che attendere. Nel frattempo vi suggeriamo di leggere il nostro speciale su cosa possiamo aspettarci dal DLC di Elden Ring.