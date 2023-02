Gioventù Ribelle, uno dei più grandi scandali videoludici italiani ricostruito su Kotaku

Oggi nel mondo dei videogiochi si parla anche d'Italia, purtroppo non in chiave molto positiva. Lo storico Damiano Gerli, che collabora anche con Multiplayer.it, ha infatti ricostruito il caso Gioventù Ribelle per Kotaku, caso passato alla storia come uno dei più grandi scandali dell'industria dei videogiochi nostrana, che ha causato non pochi danni alla stessa.

L'articolo fa un resoconto completo dei fatti di allora, partendo dalla matrice politica del progetto, avallato da Giorgia Meloni, all'epoca Ministro per le Politiche Giovanili e oggi la Presidente del Consiglio italiana, e raccontando di come fu affidato a un gruppo di studenti dello IED dal responsabile Raul Carbone, all'epoca anche insegnante nell'istituto privato (che ammise la cosa in un comunicato ufficiale, riportato nel pezzo), prima di essere presentato all'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione dei festeggiamenti per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Purtroppo ai ragazzi, che avevano ben poca esperienza, fu dato pochissimo tempo per finire il lavoro, che risultò incompleto e in generale mal fatto, come potete verificare dal video in alto, uno dei pochi sopravvissuti che mostra Gioventù Ribelle nella sua interezza.

Gerli, che ha fatto un ottimo lavoro di ricerca, ha ricostruito anche le fasi successive al lancio, almeno fin dove gli è stato possibile farlo, riportando anche di minacce velate ricevute da non si sa bene chi per non proseguire nel suo lavoro.