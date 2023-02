Giochi in uscita a marzo 2023 su PlayStation, Xbox, PC e Switch

Marzo 2023 si pone come un mese davvero entusiasmante per gli appassionati di videogiochi, che potranno finalmente mettere le mani sull'atteso remake di Resident Evil 4, ma non solo: i giochi di spessore in uscita su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch sono davvero tanti e propongono le esperienze più disparate. Assisteremo al debutto dell'interessante Wo Long: Fallen Dynasty, ad esempio, ma anche a quello dello spin-off Bayonetta: Cereza and the Lost Demon; ci alleneremo con Kenshiro in Fitness Boxing: Fist of the North Star oppure esploreremo gli inquietanti scenari di Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse. Potremo indossare il visore per cimentarci con The Dark Pictures: Switchback VR e The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution, o magari andremo in casa Sony per ritrovare Joel ed Ellie nel loro viaggio su PC con The Last of Us Parte 1.

Fitness Boxing: Fist of the North Star Fitness Boxing: Fist of the North Star, un feroce scontro con Souther In uscita su NSW il 2 marzo Allenarsi insieme ai personaggi della serie Ken il Guerriero è finalmente possibile con Fitness Boxing: Fist of the North Star, un gioco per Nintendo Switch che riprende per certi versi la formula dell'iconico Fighting Mania: Fist of the North Star, il coin-op prodotto da Konami in cui ci veniva chiesto di prendere a pugni sei pannelli in corrispondenza delle azioni sullo schermo. In questo caso ci troveremo non solo ad allenarci in compagnia di Kenshiro, ma anche ad affrontare tantissimi avversari sferrando pugni e muovendo i piedi in base alle indicazioni fornite di volta in volta, anche eventualmente nell'ambito di una modalità rhythm impreziosita dai brani originali della colonna sonora di Hokuto no Ken.

Wo Long: Fallen Dynasty Wo Long: Fallen Dynasty, il protagonista affetta un nemico In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 2 marzo Dopo l'esperienza di Nioh, Team Ninja torna a cimentarsi con l'antico oriente in Wo Long: Fallen Dynasty, conducendoci in una versione alternativa e dark fantasy della Cina imperiale in cui la sanguinosa guerra per l'unificazione del paese vede la presenza fra i Tre Regni di orde di demoni che mirano a destabilizzare gli eserciti umani al fine di conquistare il mondo, e che dovremo affrontare senza paura. Abbiamo provato Wo Long: Fallen Dynasty alcune settimane fa, trovando davvero affascinanti l'ambientazione e i suoi protagonisti romanzati, ma soprattutto percependo la solidità di un sistema di combattimento che sembra avere tanto da dire, veloce e frenetico ma al contempo preciso e caratterizzato da soluzioni in grado di restituire grande soddisfazione.

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, la protagonista è basita In uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 9 marzo Remaster del capitolo più apprezzato per la serie survival horror Fatal Frame, Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse racconta la storia di tre ragazze che tornano su di una spettrale isola abbandonata per scoprire il mistero legato alla morte di due loro amiche. Giunte sul posto, tuttavia, restano intrappolate in una sorta di realtà parallela e toccherà all'ultima rimasta, Ruka Minazaki, salvare la situazione. Utilizzando la leggendaria Camera Obscura, una macchina fotografica in grado di assorbire l'energia dei fantasmi e distruggerli, dovremo esplorare una serie di scenari, rigorosamente di notte, risolvere gli enigmi al loro interno e affrontare orde di spiriti malvagi per svelare la verità sull'isola e su ciò che diversi anni prima è accaduto alle protagoniste. Avete letto il nostro provato di Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse?

The Dark Pictures: Switchback VR The Dark Pictures: Switchback VR, uno degli spaventi che ci attendono In uscita su PS5 il 16 marzo La storia si ripete: esattamente come al lancio dell'originale PlayStation VR, Supermassive Games ha confezionato uno sparatutto su binari in realtà virtuale per accompagnare il debutto di PlayStation VR2, attingendo all'immaginario horror del suo ultimo franchise. The Dark Pictures: Switchback VR si pone insomma come un emozionante giro di giostra nella casa degli orrori, potenziato però dalle più recenti tecnologie. Attraverso gli scenari più celebri dei vari capitoli di The Dark Pictures Anthology, dalle navi fantasma agli hotel abbandonati, dalle campagne del diciassettesimo secolo ai tempi moderni, dovremo tenere gli occhi aperti e affrontare mostri e assassini pronti a colpirci utilizzando le armi a disposizione, nel disperato tentativo di restare in vita.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, Cereza e Cheshire affrontano un avversario In uscita su NSW il 17 marzo Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è l'interessante, inaspettato spin-off della serie targata PlatinumGames che racconta la storia della giovane strega Cereza e del suo pericoloso viaggio fra i meandri della foresta proibita di Avalon in compagnia del diabolico peluche Cheshire: la ragazzina è determinata a ritrovare sua madre, e non si lascerà intimidire da fate e mostri pronti ad attaccarla. Portato sullo schermo come una sorta di fiaba fumettosa dai colori pastello, il gioco prova per la prima volta a estendere i confini del franchise di Bayonetta e a valorizzarne l'universo, strizzando l'occhio a un'utenza più ampia grazie a meccaniche action solide ma accessibili, che consentono di controllare contemporaneamente Cereza e Cheshire per combattere i nemici in maniera efficace.

WWE 2K23 WWE 2K23, John Cena fa il suo ingresso In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 17 marzo Dopo il ritorno della serie con l'edizione del 2022, il wrestling prodotto da 2K Games riprende una cadenza annuale e WWE 2K23 avrà l'onere di confermare i progressi compiuti finora dal brand, che aveva subito un duro colpo in concomitanza con l'addio dello sviluppatore originale, Yuke's, ma sentiva altresì il peso di una formula che si trascinava ormai da troppo tempo senza prospettive. Ritroveremo quindi il gameplay migliorato, l'ampissimo roster e una struttura come al solito molto ricca, che stavolta ci proporrà con la modalità Showcase un tour attraverso la lunga carriera di John Cena, interpretata però in una maniera sorprendente e alternativa. Non mancheranno alcune interessanti novità, come i WarGames, e un pizzico di brio anche sul fronte del commento audio: i primi dettagli li trovate nel nostro provato di WWE 2K23.

Remnant: From the Ashes Remnant: From the Ashes, la squadra alle prese con un enorme boss In uscita su NSW il 21 marzo A qualche anno di distanza dal debutto su PC, PS4 e Xbox One, Remnant: From the Ashes approda a marzo anche su Nintendo Switch, catapultandoci nuovamente nelle inquietanti atmosfere dell'action shooter in stile soulslike sviluppato da Gunfire Games. Quando il mondo viene devastato dall'invasione di una forza malvagia che proviene da un'altra dimensione, un manipolo di eroi si erge a difesa di ciò che rimane dell'umanità... Da soli o in cooperativa insieme a due compagni, dovremo esplorare scenari ricchi di contaminazioni lovecraftiane, ma caratterizzati da un design procedurale che cambia ogni volta modificando l'esperienza, e affrontare nemici sempre più potenti, inclusi spettacolari boss, nel tentativo di raggiungere la fonte del male e distruggerla. Un'impresa tutt'altro che semplice, come abbiamo spiegato nella recensione di Remnant: From the Ashes.

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution, uno zombie fatto a pezzi con una sega In uscita su PC e PS5 il 21 marzo L'esperienza sparatutto in realtà virtuale sviluppata da Skybound e basata sull'opera creata da Robert Kirkman torna con un nuovo capitolo che approda su Steam ma va anche ad arricchire la line-up iniziale di PlayStation VR2. The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution ci vedrà vagare ancora una volta per le strade di una New Orleans assediata dagli zombie, al comando di un personaggio che potrebbe cambiare le cose. Fra sorprese e tradimenti, la storia alla base del gioco punterà infatti a coinvolgerci con numerosi comprimari, segreti da scoprire e avversari inarrestabili che non smetteranno di darci la caccia, mentre sfruttiamo la potenza di un ampio arsenale per farci largo fra le orde di non-morti e raccogliamo materiali e ricompense legati al completamento delle missioni.

Resident Evil 4 Resident Evil 4, Leon affronta degli autoctoni infuriati In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 24 marzo Decisamente atteso dai fan della serie survival horror di Capcom, il remake di Resident Evil 4 si pone senza dubbio come il piatto forte del mese di marzo. Sembra infatti che gli sviluppatori abbiano archiviato l'esperienza non proprio brillante con la riproposizione del terzo capitolo, che mancava di alcune componenti rispetto all'originale, e siano tornati a ragionare come per l'eccellente Resident Evil 2. Ritroveremo dunque Leon Kennedy e la sua inquietante spedizione nel villaggio infestato dalle Plagas, alla ricerca della figlia del Presidente degli Stati Uniti, accompagnati da un gameplay rifinito per l'occasione, da un comparto tecnico interamente ridisegnato grazie alle tecnologie messe a disposizione dal RE Engine e da una struttura arricchita di vari elementi e approfondimenti. Come abbiamo scritto nello speciale con le ultime novità sul remake, i due director "hanno tutta l'intenzione di portare a termine nel migliore dei modi un incarico che farebbe tremare i polsi a chiunque, evitando di rivoluzionare la filosofia alla base dell'originale Resident Evil 4 e anzi rendendole omaggio in più di un frangente, attraverso sequenze che riprendono in maniera praticamente identica il capolavoro del 2005."

Crime Boss: Rockay City Crime Boss: Rockay City, uno scontro a fuoco In uscita su PC il 28 marzo Uno sparatutto cooperativo in prima persona con un cast sorprendente, che include nomi del calibro di Michael Madsen, Michael Rooker, Kim Basinger, Danny Glover, Danny Trejo, Vanilla Ice e persino Chuck Norris, Crime Boss: Rockay City ci mette al comando di un criminale determinato a scalare le gerarchie per occupare la poltrona del boss appena scomparso e guadagnarsi così il controllo della città. Raggiungere questo obiettivo richiederà però un bel po' di impegno e determinazione, mentre affrontiamo le missioni della campagna da soli o in multiplayer cooperativo per quattro, cimentandoci con violente spedizioni punitive per la conquista del territorio o con rapine a mano armata tramite cui racimolare le risorse necessarie ai nostri scopi. Avete letto il nostro provato di Crime Boss: Rockay City?

The Last of Us Parte 1 The Last of Us Parte 1, l'iconico viaggio in auto di Joel ed Ellie In uscita su PC il 28 marzo Arriva a marzo su PC un'altra esclusiva PlayStation, The Last of Us Parte 1, remake del primo capitolo della serie Naughty Dog che ai tempi del lancio su PS5 ha fatto parecchio discutere, non per la qualità tecnica del prodotto bensì per la controversa scelta di metterlo in vendita a prezzo pieno, che tuttavia si ripete anche nel caso della versione Steam. L'avventura originale di Joel ed Ellie risplende letteralmente grazie alla straordinaria cura di questa riedizione, che include ovviamente l'espansione Left Behind e va a introdurre una direzione anche artistica differente, in linea con le sofisticate tecnologie utilizzate per lo sviluppo della Parte 2, pur senza aggiungere contenuti inediti al pacchetto: ne abbiamo parlato nella recensione di The Last of Us Parte 1.

Sifu Sifu, un combattimento con il bastone In uscita su XSX e XOne a marzo Dopo il successo riscosso su PlayStation e Nintendo Switch, Sifu debutta questo mese anche su Xbox Series X|S e Xbox One, portandosi dietro il suo peculiare gameplay action a base di arti marziali ma dai risvolti roguelike. Il protagonista del gioco è infatti un giovane esperto di Kung Fu determinato a vendicare lo sterminio della sua famiglia, compiuto da una banda di criminali alla ricerca di un antico manufatto. Proprio grazie a quell'oggetto potremo tornare in vita dopo la morte, barattando però questo dono con la giovinezza: a ogni rinascita saremo più vecchi e più lenti, ma anche più esperti e capaci di infliggere colpi più efficaci, mentre procediamo all'interno di una campagna piena di scontri altamente spettacolari: questi e altri dettagli li trovate nella recensione di Sifu.