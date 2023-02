Pokémon Scarlatto e Violetto: la patch 1.2.0 ora è disponibile, ecco cosa cambia

Dopo il Pokémon Presents di ieri Game Freak ha pubblicato la patch 1.2.0 di Pokémon Scarlatto e Violetto per Nintendo Switch. Gli sviluppatori hanno condiviso anche le note ufficiali dell'aggiornamento, che non variano in realtà di molto rispetto a quelle svelate in precedenza.

Tra le novità della patch 1.2.0 dunque troviamo le funzionalità aggiuntive per i Box Pokémon, che ora permettono di cambiare il soprannome, marchi, oggetti assegnati, fiocchi, titoli, ordinare e far imparare mosse, utilizzare MT tutto tramite i menu dei box.

C'è poi una lunga serie di correzioni, in particolare per bug nei Raid Teracristal, combattimenti in generale e altre magagne più o meno note. Confermata i cambiamenti apportati al numero di Pokémon e NPC che possono apparire a schermo contemporaneamente, ora ridotto per prevenire dei crash dell'applicazione nei pressi di determinate location. Indirettamente questo cambiamento potrebbe migliorare anche le performance del gioco a tutto tondo, ma per saperlo con certezza non ci resta che attendere.

Tutti questi cambiamenti erano stati segnalati anche in precedenza sul sito ufficiale di Nintendo. Di nuovo invece troviamo la possibilità di acquistare il DLC Il Tesoro dell'Area Zero tramite l'eShop di Switch, la possibilità di partecipare a varie competizioni online e di collegare il proprio gioco a Pokémon GO per catturare un Gimmighoul Forma Ambulante.

Pokémon Scarlatto e Violetto

Di seguito le note ufficiali in italiano (nota: abbiamo integrato da quelle in inglese le informazioni non ancora disponibili sul sito ufficiale di Nintendo nostrano):

Nuove funzioni

È ora possibile accedere alla pagina del Nintendo eShop per il DLC Il Tesoro dell'Area Zero per Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto tramite il menu principale.

Gli Allenatori possono ora partecipare alle competizioni online e alle competizioni amichevoli nello Stadio Lotta e sono ora aperte le iscrizioni per una competizione online ufficiale: Paldea Prologue.

I giocatori possono ora collegare i propri giochi a Pokémon GO.

Modifiche alle funzioni

Verranno aggiunte nuove funzioni per i box:

Nella sezione Info, i giocatori potranno cambiare i soprannomi dei Pokémon, i simboli, gli strumenti e i titoli legati agli emblemi o ai fiocchi, così come riordinare le mosse, far ricordare ai Pokémon delle mosse, far dimenticare ai Pokémon delle mosse e usare MT.

I giocatori potranno scambiare gli strumenti che hanno con sé, premendo il pulsante Y quando stanno visualizzando Strumenti.

I giocatori potranno selezionare Lista, mentre spostano Pokémon o oggetti, quando stanno visualizzando Pokémon e Strumenti.

Quando stai visualizzando Squadra Lotta, le icone dei Pokémon nei tuoi box che sono assegnati a una Squadra Lotta appariranno evidenziate con un colore più scuro, se quei Pokémon sono membri della Squadra Lotta visualizzata in quel momento.

La schermata News verrà visualizzata quando ti connetti a Internet dal menu principale, così come accade quando ti connetti a Internet dal Poképortale.

Risoluzione dei problemi

Raid Teracristal

Nei Raid Teracristal può verificarsi un problema che impedisce all'indicatore di PS di un Pokémon Teracristal avversario di riflettere adeguatamente i danni inflitti da certe mosse (come, ad esempio, Carineria) o certe condizioni di stato, facendo oscillare in modo inusuale l'indicatore di PS di un Pokémon Teracristal. Questo problema verrà risolto.

Nei Raid Teracristal originati da un cristallo nero contro Pokémon con l'emblema della Forza Assoluta può verificarsi un problema che rende esausti tutti i Pokémon alleati, anche se il loro indicatore di PS indica che hanno ancora PS a loro disposizione. Questo problema verrà risolto.

Se un Pokémon Teracristal compie certe azioni mentre il giocatore sta scegliendo l'obiettivo della sua mossa, può verificarsi un problema che può impedire temporaneamente al giocatore di inserire un comando nel gioco. Questo problema verrà risolto.

Quando qualcuno che si collega a un Raid Teracristal vede nel proprio schermo un Pokémon diverso rispetto a quello visualizzato dall'organizzatore, può verificarsi un problema che causa un errore di comunicazione. Questo problema verrà risolto.

Può verificarsi un problema che porta i giocatori che si uniscono a un Raid Teracristal dallo schermo di ricerca Raid Teracristal a unirsi a un Raid Teracristal contro un Pokémon diverso da quello che vedevano visualizzato. Questo problema verrà risolto.

In certe circostanze può verificarsi un problema che determina un ritardo di un certo periodo di tempo nella visualizzazione di Raid Teracristal. Questo problema verrà risolto.

Lotte

I rapporti tra i tipi contro Pokémon esausti non appariranno più quando si seleziona una mossa o un obiettivo durante le Lotte in Doppio.

Uno Zoroark che si è teracristallizzato e ha assunto le sembianze di un altro Pokémon grazie all' abilità Illusione può essere identificato come Zoroark tramite l'opzione Info avversario. Si tratta di un problema e verrà risolto.

Quando uno Zoroark si è teracristallizzato e ha assunto le sembianze di un altro Pokémon grazie all'abilità Illusione, i rapporti tra i tipi delle mosse sono visualizzati in base al tipo del Pokémon di cui lo Zoroark ha assunto le sembianze, piuttosto che in base al teratipo dello Zoroark. Si tratta di un problema e verrà risolto.

Le statistiche di un Dondozo con un Tatsugiri in bocca aumentano quando il Dondozo usa Alta Cucina, anche nel caso in cui il Pokémon avversario avrebbe dovuto resistere (per esempio se usa Protezione). Si tratta di un problema e verrà risolto.

Se un Pokémon si è teracristallizzato dopo aver usato Destinobbligato e va KO, gli effetti di Destinobbligato non si attivano. Si tratta di un problema e verrà risolto.

Altro