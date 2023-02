Pokémon Scarlatto e Violetto: ecco i dettagli della patch 1.2.0, arriverà a fine febbraio

Tramite la pagina di supporto ufficiale Nintendo, sono stati svelati i primi dettagli dell'attesa patch 1.2.0 di Pokémon Scarlatto e Violetto, tra cui il periodo di uscita, fine febbraio 2023, in linea con le tempistiche annunciate precedenza.

L'obiettivo principale di questo aggiornamento è quello di "aggiungere funzionalità ai Box Pokémon e correggere bug che influiscono sull'avanzamento del gioco, tra gli altri aggiornamenti. Continueremo a prendere molto sul serio il tuo feedback e ad adottare misure per migliorare la tua esperienza di gioco", stando a quanto riportato nelle note ufficiali.

In particolare per quanto riguarda le nuove funzionalità, ora i giocatori potranno cambiare il soprannome, marchi, oggetti assegnati, fiocchi, titoli, ordinare e far imparare mosse, utilizzare MT tutto tramite i menu dei box Pokémon.

Troviamo poi una lunga serie di fix per bug più e meno noti, ma nessun punto delle note ufficiali della patch 1.2.0 di Pokémon Scarlatto e Violetto parla in modo diretto di cambiamenti per migliorare le performance, come promesso in precedenza da Game Freak, che si era scusata per i problemi riscontrati dai giocatori.

Pokémon Scarlatto e Violetto

In compenso uno dei fix risolve un problema che "può causare la chiusura forzata del gioco in determinati luoghi". Come risultato di questa correzione, potrebbe esserci una riduzione di Pokémon e persone visualizzate in alcune città o in natura", il che potrebbe migliorare indirettamente anche la stabilità del framerate, ma questa è solo una nostra speculazione, per saperlo con certezza dovremo attendere l'uscita dell'aggiornamento e i test del caso.

Facciamo notare inoltre, che Game Freak sta "pianificando ulteriori funzionalità e correzioni di bug" non elencate al momento sul sito di supporto Nintendo, tra cui si spera anche delle migliorie per le performance.

Al momento le note ufficiali della Patch 1.2.0 di Pokémon Scarlatto e Violetto sono disponibili a esclusivamente in lingua inglese a questo indirizzo. Aggiorneremo la notizia con la lista completa dei cambiamenti in italiano non appena sarà disponibile.