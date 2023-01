Pokémon Scarlatto e Violetto: l'Update 1.2.0 ha un periodo di uscita

The Pokémon Company ha svelato oggi il periodo di uscita dell'Update 1.2.0 di Pokémon Scarlatto e Violetto. Il nuovo aggiornamento gratuito sarà disponibile, salvo imprevisti, per la fine di febbraio 2023, con maggiori dettagli che verranno divulgati a breve.

"Il rilascio dell'aggiornamento 1.2.0., che risolverà alcuni problemi e aggiungerà nuove funzionalità, è previsto per la fine di febbraio. Ulteriori dettagli saranno disponibili a breve", recita la stringata nota ufficiale che ha accompagnato il nuovo trailer che omaggia tutti i Pokémon della serie e presenta in via ufficiale l'esemplare #1.000.

La notizia potrebbe far storcere il naso ai giocatori, dato che l'Update 1.1.0 di Pokémon Scarlatto e Violetto è uscito a inizio dicembre 2022 e dunque la nuova patch uscirà oltre due mesi e mezzo dopo la precedente.

Pokémon Scarlatto e Violetto

Nel frattempo i due giochi di nona generazione soffrono di problemi di performance piuttosto vistosi e dunque fastidiosi, tanto che Nintendo stessa si è scusata con i propri giocatori. L'ultima patch in tal senso ha migliorato leggermente la situazione, ma siamo ancora ben lontani da una situazione ottimale.

A questo punto non ci resta che attendere maggiori informazioni da Nintendo e Game Freak nelle prossime settimane.