Pokémon Scarlatto e Violetto: un video ufficiale presenta il Pokémon #1.000

Grazie a Pokémon Scarlatto e Violetto il numero totale di Pokémon ha superato quota 1.000 esemplari in totale. Per festeggiare questo traguardo, oggi The Pokémon Company ha pubblicato un trailer che omaggia ognuna delle 1.008 creature del Pokédex, sin dai primi esemplari apparsi nei giochi Blu e Rosso alla fine degli anni '90. Il filmato svela, o meglio conferma, chi è il Pokémon #1.000 del Pokédex: si tratta di Gholdengo, che oggi ha ricevuto una presentazione esaustiva da The Pokémon Company.

Gimmighoul si evolve in Gholdengo quando sale di livello dopo che il suo Allenatore o Allenatrice ha raccolto 999 Monete di Gimmighoul. Stando ai dettagli condivisi, Gholdengo è un Pokémon vivace e allegro il cui corpo è formato da mille monete. Si muove controllando queste monete e le usa anche come armi nelle lotte. Le monete sono ammassate in modo compatto, rendendo il Pokémon molto robusto. Gholdengo può attaccare lanciandone da qualsiasi parte del suo corpo.

Nome: Gholdengo

Categoria: Pokémon Tesoro

Tipo: Acciaio/Spettro

Altezza: 1,2 m

Peso: 30,0 kg

Abilità: Corpo Aureo

Il filmato in generale è un omaggio all'intera serie e i giocatori, con numerose sequenze di gioco tratta da ognuno dei capitoli usciti dal 1998 a oggi. Vi facciamo la stessa domanda che appare alla fine del video: avete acchiappato tutti i 1.008 Pokémon scoperti finora?