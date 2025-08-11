Civilization 7 ha meno giocatori di Civ 5, ma Take-Two crede nel successo a lungo termine

Ricordiamo che Civilization 7 ha avuto un periodo di lancio complesso e i giocatori su Steam sono sempre rimasti bassi e la reazione dei fan è "nella media". Ovviamente ci sono anche le versioni console, compresa una VR, quindi il videogioco ha modo di avere successo anche in altri lidi, ma sappiamo tutti che il mondo PC è dove Civ domina e per ora sta faticando.

Civilization 7 , secondo il capo dell'editore Take-Two, sarà in grado di raggiungere le aspettative interne nel corso del suo ciclo vitale, sebbene per il momento abbia meno giocatori su Steam rispetto a Civilization 6 e persino Civilization 5, che ha 15 anni sulle spalle.

Le parole del CEO di Take-Two su Civilization 7

In un'intervista con IGN USA per discutere dei risultati finanziari estremamente positivi di Take-Two per l'ultimo trimestre del 2025, il CEO Strauss Zelnick ha ammesso che Civ 7 ha avuto un "avvio lento", ma ha insistito sul fatto che le proiezioni interne dell'azienda su quello che ha definito il "valore a lungo termine" di Civilization 7 corrispondono ancora alle aspettative iniziali.

"Sta decisamente migliorando", ha detto Zelnick a proposito di Civilization 7 e dobbiamo prenderlo sulla parola perché Take-Two non ha ancora annunciato i dati di vendita del gioco.

"Penso che la cosa fondamentale sia che Civilization è sempre stato un prodotto a lento consumo. È sempre stato un titolo che aveva, come dire... non credo molto nella teoria del successo a lungo termine nel settore dell'intrattenimento, ma Civilization ha sempre dimostrato che è vera. E in questo momento le nostre proiezioni sul valore nel tempo del titolo sono molto coerenti con le nostre aspettative iniziali."

"Quindi, anche se abbiamo avuto un avvio lento e abbiamo dovuto apportare delle modifiche - e ce ne saranno altre - credo che l'accoglienza da parte dei consumatori stia migliorando e siamo davvero soddisfatti del titolo. Penso che col tempo conquisterà il suo posto nel pantheon dei Civilization".