Sid Meier's Civilization VII non ha salvato Firaxis: licenziamenti in corso nello studio

Firaxis , lo studio di sviluppo del recente Sid Meier's Civilization VII , sta licenziando . Diversi dipendenti della casa fondata da Sid Meier, si sono rivolti ai social media per annunciare di essere stati mandati via dalla società. Evidentemente l'ultimo capitolo della celebre serie di 4X non ha prodotto i risultati sperati, dopo le prestazioni deludenti di Marvel's Midnight Suns .

Addii che pesano

Tra i licenziati ci sono la sceneggiatrice Emma Kidwell, la producer Maya H, il disegnatore capo dei personaggi Matthew Davis e tanti altri.

"Ciao! Stamattina sono stata licenziata da Firaxis", ha scritto la Kidwell. "Ho scritto dei leader e delle civiltà per Civilization VII (per ora NDA) e Deadpool e Storm per Marvel's Midnight Suns". Invece, Maya H ha scritto: "Stamattina sono stata licenziata da Firaxis, che era il mio posto di lavoro preferito".

In una dichiarazione ufficiale sulla situazione, l'editore 2K, etichetta di Take-Two, ha confermato i licenziamenti e li ha definiti parte del processo di "ristrutturazione" di Firaxis. "Possiamo confermare che oggi c'è stata una riduzione del personale presso Firaxis Games, in quanto lo studio sta ristrutturando e ottimizzando il suo processo di sviluppo per l'adattabilità, la collaborazione e la creatività", recita la nota ufficiale. Purtroppo non è stato fornito il numero esatto dei licenziati.

Proprio di recente, Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two, aveva parlato dei risultati ottenuti da Sid Meier's Civilization VII, facendo capire che non erano positivi. Pare che ci sia un piano di rilancio, ma per ora è tutto davvero nebuloso. Nel frattempo i giocatori continuano a criticare ferocemente alcuni aspetti del gioco, come il sistema delle Ere e l'interfaccia, nonostante gli aggiornamenti pubblicati nel corso degli ultimi mesi.