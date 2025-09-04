Ghost of Yotei si mostra con un nuovo trailer dedicato alla spada Odachi

L'Odachi è un tipo di spada lunga tradizionale giapponese, che riprende la forma tipica della katana ma applicata a una lama di dimensioni notevoli, più grande di quella standard sia in lunghezza che in spessore, consentendo così dei pesanti colpi particolarmente potenti.

Sony ha pubblicato un nuovo trailer per Ghost of Yotei , in questo caso incentrato sull'utilizzo della spada Odachi , i cui effetti sono ben visibili nel violento scontro messo in scena in questo nuovo video per la nuova esclusiva PS5 in arrivo.

Colpi più potenti ma anche più lenti

L'uso dell'Odachi costringe Atsu a muoversi più lentamente, con colpi più ampi e pesanti, ma quando questi vanno a fondo risultano più potenti, in grado di eliminare i nemici con pochi e devastanti affondi.

Mantenendo la giusta distanza, in modo da caricare i colpi in maniera più efficace, è possibile inanellare una serie di fendenti in sequenza che possono facilmente superare qualsiasi difesa avversaria, pur lasciando scoperti a un contrattacco a causa dell'ampiezza dei movimenti.

Sony e Sucker Punch stanno mostrando l'arsenale a disposizione di Atsu in una serie di trailer di preparazione al lancio di Ghost of Yotei: in precedenza abbiamo visto un trailer sulla letale e versatile Kusarigama e uno dedicato alle armi da fuoco, a conferma della varietà di modalità di combattimento a disposizione nel gioco.